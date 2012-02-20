〔欧洲股市〕触及七个月高位,希腊纾困可望达成协议

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
* FTSEurofirst 300指数收升0.7%,年内迄今技术面呈现超涨
* 欧元区银行股和矿业股上扬
* 成交量低,美国市场因假期休市
路透伦敦2月20日电---欧洲股市周一收在近七个月高点,欧元区财长已接近就希腊援助方案达成协议.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.7%至1,090.95点.成交量低,仅90日均值的69.5%,美国市场因假期休市.
"今年至今有不错的表现,许多都和希腊能取得纾困的预期相关.这样乐观的走势可能还会持续一天,之後就会回归正常,届时可能还会稍现卖压,"Scottish Widows的国际股市主管Michael McNaught-Davis说.
股市几乎全面上扬.银行股涨势居前.欧元区银行股指数.SX7E上涨2%,今年以来累计上扬18%.
矿业股扬升,金属消费大国中国稍早宣布调降银行存款准备金率,应有助提振其经济.STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP上涨1.6%,今年累计上扬16%.
FTSEurofirst 300指数今年以来上涨8.9%,或将开始拉回.14日相对强弱指标(RSI)升至76.2%,进入超涨领域.
英国富时100指数.FTSE收升0.68%,报5,945.25点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.46%,报6,948.25点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.96%,报3,472.54点.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
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