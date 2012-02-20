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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 07:08 BJT

〔货币市场〕欧洲央行流动性操作预期持续推低银行间拆款利率

路透伦敦2月20日电---欧洲央行再次大规模注资的预期,周一将欧元计价银行间拆款利率推至一年新低,只要削减债务和解决欧元区结构性缺陷的努力持续,这样的趋势就会延续下去.

对於欧元区银行业对西班牙和意大利等债台高筑国家大规模曝险的忧虑,使得银行间拆款利率在2011年间都处於偏高水准,但这些忧虑似乎正随着国家借贷成本下滑而降温.

让情势改变的因素是,欧洲央行12月向欧元区银行业挹注的4,890亿欧元三年期资金.央行2月29日料将再次进行类似规模的流动性操作.

"银行业变得更为稳定,只要这情况持续,利率就会下滑,"RBC Capital Markets的欧洲利率策略主管Peter Schaffrik说.

"除了流动性外,还有主权债的因素.主权债越趋稳定,对银行体系来说越是好事.因此去年底原本的恶性循环,现在已经转变为良性循环."

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=由1.036%降至1.031%,触及去年1月以来最低.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)EUR3MFSR=则由0.96536%降至0.95750%.(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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