〔货币市场〕欧洲央行流动性操作预期持续推低银行间拆款利率

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透伦敦2月20日电---欧洲央行再次大规模注资的预期,周一将欧元计价银行间拆款利率推至一年新低,只要削减债务和解决欧元区结构性缺陷的努力持续,这样的趋势就会延续下去.
对於欧元区银行业对西班牙和意大利等债台高筑国家大规模曝险的忧虑,使得银行间拆款利率在2011年间都处於偏高水准,但这些忧虑似乎正随着国家借贷成本下滑而降温.
让情势改变的因素是,欧洲央行12月向欧元区银行业挹注的4,890亿欧元三年期资金.央行2月29日料将再次进行类似规模的流动性操作.
"银行业变得更为稳定,只要这情况持续,利率就会下滑,"RBC Capital Markets的欧洲利率策略主管Peter Schaffrik说.
"除了流动性外,还有主权债的因素.主权债越趋稳定,对银行体系来说越是好事.因此去年底原本的恶性循环,现在已经转变为良性循环."
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=由1.036%降至1.031%,触及去年1月以来最低.
三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)EUR3MFSR=则由0.96536%降至0.95750%.(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
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路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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路透2月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月23日 27,044,414.4 2月22日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月23日 3335,281,593.4 2月22日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)