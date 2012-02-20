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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 06:48 BJT

〔全球金市〕金价随欧元脚步上涨,市场寄望希腊纾困协议可过关

路透伦敦2月20日电--金价周一追随欧元上涨脚步走升0.6%,因市场乐观寄望欧洲领袖将签署纾困希腊的协议,且中国央行更进一步放宽货币政策.

1900GMT,现货金XAU=报每盎司1,733.73美元.美国2月期金GCv1上涨9.60美元至1,735.50美元.由於美国市场逢总统日假期,纽约商品期货交易所(COMEX)成交量仅42,000口,约为平日正常量的四分之一.

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