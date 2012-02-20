〔欧元债市〕西班牙和意大利公债上涨,因预期希腊纾困方案接近过关

路透伦敦2月20日电---投资人周一买进高收益欧元区主权债,弃守避险性质的德国公债,因预期希腊可笃定取得纾困援助,可能再次提振风险性资产.

正在布鲁塞尔开会的欧元区财长,料将批准1,300亿欧元的纾困计画,交易员认为希腊将可得以躲过下月爆发无序违约的风险.

这种乐观气氛令欧元区某些高收益债券受惠,意大利及西班牙10年期公债收益率日内均下滑约10个基点,而低风险的德债期货则下跌将近0.5个点.

收盘结算时,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB报5.17%,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB报约5.49%.

不过,德债未能突破近来的窄幅区间,凸显出市场大多数人士认为,该项纾困案或有障碍,且最终仍无法解决希腊的长期债务问题.

"整体而言,气氛仍相当谨慎.明天资金不会大举进入市场,即使可能有些人押注认为今天会有好结果,"Investec固定收益分析师Elisabeth Afseth说.

德债期货FGBLc1结算时报137.97,日内下跌45个跳动点,且有可能朝着137-140区间的低端移动,今年以来德债期货即游走於该区间.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>