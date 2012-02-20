《台湾报摘》--工商时报2月21日

* 头版头条:

--美国市场在1月挤下大陆成为第一大订单来源地,单月订单金额为78.2亿美元、年增率2.45%,是五大接单地区中唯一正成长,以精密仪器接单成长1.1亿美元为最多.经济部副统计长蔡美娜表示,此凸显出美国企业与消费者信心持续上升,景气正稳定复苏中.

* 其他:

--凯雷集团[CYL.UL]牵线,富邦金控(2881.TW)出手拟并大众银2847.TW.知情人士透露,在大众银行外资大股东凯雷集团牵线下,富邦金正着手评估并购大众银,并已在农历年後首度出价,富邦金拟以每股15台币并购大众银,是首家正式对大众银提出并购价格的大型金控.

--支撑了5个月的液晶面板报价终於破功,大陆元旦与春节销售不如预期,面板库存略高一周,也让面板价格松动.市调机构WitsView 2月份面板报价出炉,大尺寸面板价格普遍下跌1-2%.

--鸿海(2317.TW)集团无预警调涨中国厂区工资,且幅度高达16-25%,吓倒一票外资,港商汇丰与摩根大通证券昨日预估,对今年获利冲击幅度恐达5-8%,因此将投资评等调降至"中立",并静待後续滚雪球效应.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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