《台湾报摘》--工商时报2月21日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
* 头版头条:
--美国市场在1月挤下大陆成为第一大订单来源地,单月订单金额为78.2亿美元、年增率2.45%,是五大接单地区中唯一正成长,以精密仪器接单成长1.1亿美元为最多.经济部副统计长蔡美娜表示,此凸显出美国企业与消费者信心持续上升,景气正稳定复苏中.
* 其他:
--凯雷集团[CYL.UL]牵线,富邦金控(2881.TW)出手拟并大众银2847.TW.知情人士透露,在大众银行外资大股东凯雷集团牵线下,富邦金正着手评估并购大众银,并已在农历年後首度出价,富邦金拟以每股15台币并购大众银,是首家正式对大众银提出并购价格的大型金控.
--支撑了5个月的液晶面板报价终於破功,大陆元旦与春节销售不如预期,面板库存略高一周,也让面板价格松动.市调机构WitsView 2月份面板报价出炉,大尺寸面板价格普遍下跌1-2%.
--鸿海(2317.TW)集团无预警调涨中国厂区工资,且幅度高达16-25%,吓倒一票外资,港商汇丰与摩根大通证券昨日预估,对今年获利冲击幅度恐达5-8%,因此将投资评等调降至"中立",并静待後续滚雪球效应.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 曾祥进
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金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。