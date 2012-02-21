《全球主要国家债券发行预告》--2月21日-2月28日

路透2月21日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/21 1630 美国 13周期国库券
26周期国库券
2/21 1800 美国 两年期公债
2/21 西班牙 三个月和六个月期国库券
2/22 0120 日本 三个月期贴现国库券
2/22 加拿大 4亿加元 30年期公债
2/22 1630 美国 四周期国库券
2/22 1800 美国 五年期公债
2/22 0700 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期联邦公债(Schatz)
2/23 0130 日本 20年期公债
2/23 1800 美国 七年期公债
2/24 意大利 CTZ和BTPei公债
2/24 英国 国库券
2/27 意大利 2012年8月31日到期的184天期BOT债券
2/27 1630 美国 13周期及26周期国库券
2/27 0700 德国 30亿欧元 2013年2月27日到期的Bubill债券
2/27 法国 BTF国库券
2/28 0130 日本 两年期公债
2/28 意大利 中长期债券
2/28 1630 美国 四周期国库券
2/28 加拿大 2012年5月10日到期的98天期国库券
2012年7月19日到期的168天期国库券
2013年1月17日到期的350天期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 杜明霞
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