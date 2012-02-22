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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 08:04 BJT

〔台湾货币市场〕2月22日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月22日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期128亿台币.

--公债付息99甲4期15亿台币.

--公债付息100甲4期12亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1亿94.8亿台币:

       02/23 150.00亿

       02/24 226.00亿

       02/27 129.00亿

       02/28 53.00亿

       02/29 1,983.00亿

       03/01 1,906.00亿

       03/02 3,603.80亿

       03/03 2,044.00亿

--公债付息25.5亿台币:

       02/24 95甲2期6息 11.25000亿

       02/25 94甲3期7息 14.25000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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