《全球重要经济事件一览表》--2月21日-2月28日

更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期

* 美元兑日圆触及112.55日圆的两周低位 * 市场关注法国政治，因民调显示勒庞支持率上升 * 美元兑墨西哥披索跌至11月9日以来最低 * 美联储周三发布的会议记录继续打压美元 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进 展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。 美元兑日圆 最多跌0.6%，至112.55日圆的两周低位，欧元兑美元 最多升0. 4%，至1.0595美元。 对大西洋两岸政局的担忧扶助避险日圆走高，反欧盟的法国总统候选人勒庞的竞选纲领 ，美国总统特朗普的政策出台时间表，都激发了对日圆的需求。 美国新财长努钦告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影 响可能有限。他告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，希望在国会8月休会前税改议案 能获得通过。 这与过去一个月其他政客发表的评论相一致，但在一些投资者看来，这在