《外汇动态》欧元兑日圆因境外买盘而获支撑

0131GMT--欧元兑日圆脱离盘中低点,因受到非日本投资人的买盘支撑.欧元兑日圆买盘也有助於支撑美元兑日圆.

欧元兑日圆EURJPY=R最新报105.37日圆,日内下滑0.1%,但仍高於盘初触及的日低105.04.据传在上日高位105.75上方挂有停损买单.