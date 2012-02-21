《外汇动态》欧元兑日圆因境外买盘而获支撑

0131GMT--欧元兑日圆脱离盘中低点,因受到非日本投资人的买盘支撑.欧元兑日圆买盘也有助於支撑美元兑日圆.
欧元兑日圆EURJPY=R最新报105.37日圆,日内下滑0.1%,但仍高於盘初触及的日低105.04.据传在上日高位105.75上方挂有停损买单.
美元兑日圆JPY=上涨0.1%,报79.73日圆.(完)
--编译 李婷仪;审校 王丽鑫
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