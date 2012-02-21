〔路透专访〕伊拉克称若霍尔木兹海峡遭关闭,该国石油出口将减少逾半

《美国重要政经日程》-2月24日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透巴格达2月20日电---伊拉克规划部部长Ali al-Shukri周一表示,如果邻国伊朗关闭霍尔木兹海峡的话,伊拉克石油出口能力可能会损失逾半,而且目前并没有可立即弥补缺口的选项.
伊拉克去年日均出口216.5万桶的石油中,有约170万桶是经过霍尔木兹海峡,从巴斯拉港口送至波湾.
"我们担心的是霍尔木兹海峡被关闭,因为这代表伊拉克石油出口能力将减少超过一半,"Ali al-Shukri在接受路透专访时表示.
"我们正试图寻找另一个出口伊拉克石油的替代方案,"Shukri说.伊拉克拥有全球第四大石油储藏量.
Shukri说,伊拉克可以多依赖卡车运出石油,并增加该国北部油管的出口产能,把北部油田所产石油运至土耳其的地中海港口Ceyhan,从目前日均40万桶增加至100万桶.
不过他说,"这两种仓促草率的方法并无法达成我们的出口能力."
Shukri说可以考虑的长期计画是,邀请国外公司重新恢复位於伊拉克和叙利亚巴尼亚斯(Banias)之间的一条油管,该油管已经闲置了大约30年.
但是叙利亚动荡不安,可能没人有立即意愿恢复该油管.叙利亚总统阿萨德压制国内示威行动正日益受人非议,有些国家担心情况会演变成内战.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 农业部公布一周出口销售(因周一总统日假期自周四推迟一天) 1500 - 商务部公布1月新屋销售 1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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