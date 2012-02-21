〔台湾债市〕10年新券殖利率收新高,希腊救援计划底定襄助空方

路透台北2月21日电---台湾10年券101/5发行前交易殖利率周二收於交易以来高点.早盘欧元区财长达成希腊纾困案协议,消息传出国际债市价格同步下跌,台债亦紧跟消息反应,空方趁势发动攻击,令该券殖利率创下交易来新高.

交易商称,虽然台债上日因筹码压制微幅偏多,但近两周偏空的气氛未散,待希腊债务问题底定,一扫此前不确定性,加以国际股市及台股从谷底趋稳,令利於放空的10年新券快速反应,并带动五年短券101/1及20年长券101/2殖利率同步走高.

"(希腊)消息出来的时候,短多受到打击...也看到一些短线的获利出场卖压."一本地证券商主管称.

另一银行交易员则指出,虽然10年新券殖利率今日看到交易来的高点,但在贴近10年旧券100/9的状况下,仍有买盘伺机而动,能不能再度往上突破,将视1.28-1.30%区间能否站稳.

美国公债价格周五收低,因希腊看来在债务重组问题上正取得进展.周末因小长假,美国市场上日休市未交易.周五指标10年期公债US10YT=RR价格下跌14/32,收益率报2.033%,高於周四尾盘的2.0%.

欧元区财长周二敲定针对希腊的第二笔援助贷款协议,这将解决该国迫在眉睫的融资需求,但看似不大可能重振希腊经济.[DBT-EUROP-GR]

台湾股市周二收跌0.42%,加权股价指数.TWII收低33.32点至7,921.50点.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.35 0.9465 0.9395-0.9468 13.0

10 101/5 A01105=TWO +1.20 1.2822 1.2698-1.2822* 372.5

注:* 代表创该券交易以来殖利率高点

由於消息面的带动,今日10年新券的交易量亦明显放大,趋近400亿台币,与上日交投清淡的状况不可同日而语.至於此波交投热度能否延续,交易员仍持续观望.主要观察10年券在1.29%附近的交投情况,是否持续有效突破,以为本周及未来一周指出方向.

"还是要看一下今天晚上美债的表现...也要看一下长券端终端买盘的态度."一银行交易员说.

交易商认为,本周四将开始发行前交易的20年新券101/乙1A01201=TWO,将测试终端买盘的承接意愿,如果长券端的殖利率也同步拉高,将给予10年券殖利率走扬的空间.

五年券虽然也可能受到带动,但在央行货币政策趋於稳定,暂难有大变化的状况下,五年券殖利率囿於区间将是意料中事.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7250

10 100/9 A00109=TWO 1.2935

5 101/1 A01101=TWO 0.9465

2 101/3 A01103=TWO 0.8050 (完)