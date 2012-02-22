〔路透专访〕大成食品年营收创新高,将加大自有品牌投入--主席(更新版)

(新增更多细节及背景)

* 去年全年营收突破百亿元人民币创新高

* 三至四年内供应自有品牌肉品超过一半

* 下半年成立生物科技研究中心

记者 林妙容

路透台北2月22日电---中国最大白肉鸡供应商--大成食品(亚洲)(3999.HK)去年营收创下新高,至超过百亿元人民币;而为提高毛利率,公司未来将持续投入自有品牌发展.

该公司董事会主席韩家寰周三于一论坛间隙接受路透专访时并认为,食品业最终仍应发展自有品牌,目前自家养鸡事业应属於垂直整合中的一环,目的在稳定供应自有品牌的肉源.

"我们做养鸡只是要确保鸡肉的来源,重点还是在零售端,...就像过去阿嬷会买布来做衣服,但现在的人只会直接买成衣,"他说,"所以我们要做的是面对消费者的终端食品.".

大成食品目前是速食连琐餐厅肯德基(母公司百胜集团(YUM.N))大陆鸡肉食品主要供应商,约占肯德基鸡肉供应的三成,也是麦当劳(MCD.N)鸡肉食品的供应商之一,拥有稳定的获利来源.

他并表示,看好自有品牌毛利较高的优势,将持续发展加工食品业务.未来三至四年内,希望将自家肉品供应自有品牌"姐妹厨房"的比率,拉高至一半以上,并转型为零售商.

韩家寰同时也是大成集团总裁,该集团在台湾上市的大成长城(1210.TW)目前持有大成食品约52%股权.

**生物科技是未来趋势**

韩家寰并指出,中国的内需成长力道不需过份担忧,一般估计今年中国的经济成长率约在8.5-9.5%之间,中国薪资的成长也会有效支撑消费市场,问题是肉品商能不能提供给民众令人安心的食品.

"中国有14亿张嘴,动物蛋白是全新的市场,...但是食品安全是个很重要的议题."他说.

他指出,新的生物科技能让鸡只的免疫力增强,因此不需要靠投药保持动物的健康,消费者就不需担心药物残留的问题.

也因此,他称大成食品将在下半年於中国天津宝坻区成立"前瞻生物科技研究中心",未来将投入约2亿人民币从事研发.

尽管大成白肉鸡在大陆是第一大厂商,但一年销售约2亿只白肉鸡,却仅占大陆市场的约4%,成长空间广大.

大成於中国大陆的主要竞争对手包括於香港挂牌的森宝(1089.HK)、圣农(002299.SZ)、雨润食品(1068.HK)等.

根据该公司2010年财报,大成食品三大业务分别是肉鸡47%、饲料43%及加工食品10%.其去年前三季未经审核的净利为约1.45亿元人民币,同比大增253%;营收达80.6亿元人民币,毛利率约8%.

该股今日於香港股市收涨2.82%报1.46港元,过去一个月累计涨7.58%.(完)