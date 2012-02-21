《欧洲金融焦点》银行业仰赖欧洲央行金援鼻息,令投资人惴惴不安

* 欧洲央行注资避免爆发危机,投资人担忧借款状况

* 银行独立性存在风险,显示部份融资模型失效

* 欧洲银行股价在欧洲央行金援後劲扬20%

记者 Steve Slater/Sinead Cruise; 编译 龚芳/艾茂林/王翔琼

路透伦敦2月20日电---欧洲央行提供一笔相当低廉的资金可能已免除一场信贷紧缩危机,但却已开始令欧洲银行人士感到困惑,因无法确切掌握银行业获利状况的真实面目.

银行业者需要从根本来重新思考未来的营运模式,因为欧洲央行挹注的4,890亿欧元将在三年後到期.欧洲央行预计将於下周再次提供低廉的资金,而这或许是最後一次了.

而在局势更加明朗化以前,投资人将暂且按兵不动.

在接受英杰华(Aviva)调查的188位基金经理当中,几乎无人在12月下半及1月初持有较指标建议仓位还高的金融股,仅有17%受访者预计在2012年增持金融股.

"我们并未确实处理到根本的问题,我们也并未确实区分出营运较佳及较差的银行,"投资银行AdviCorp的Jonathan Chia Croft表示.

欧洲央行之举化解了去年的危机,当时欧债问题进一步蔓延,各界担忧比利时Dexia银行(DEXI.BR)10月接受纾困後,还有其他银行也可能跟着倒闭.

如今融资市场已重新开放,据汤森路透数据显示,今年银行透过担保及无担保债券筹资870亿美元,相当於去年最後五个月的总和.

特别值得注意的是,欧洲央行的注资举措已然帮到各国银行业巨头,如瑞士的瑞银集团UBSN.VX、荷兰国际集团(ING)ING.AS、英国的巴克莱(BARC.L),以及西班牙国际银行(SAN.MC)、西班牙的BBVA(BBVA.MC)和意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)(ISP.MI)渡过难关.

自去年夏季欧元区危机恶化以後,意大利联合圣保罗银行周一首度进行无担保长期借款,吸引约20亿欧元资金,此为市场信心回温迹象之一.

但目前存在的一大疑虑,在於部份小型银行将动用这笔现金作为权宜之计,利用向欧洲央行借到的低廉资金买进高收益欧洲政府债券,进而轻易取得获利.

股市分析师估算,银行12月取得资金後将其中1,000亿欧元用来购买公债,帮助拉低了意大利和西班牙等国的借款成本--一如欧洲央行所愿.

像Bankinter(BKT.MC)、UBI Banca(UBI.MI)和Monte dei Paschi(BMPS.MI)这样较小型的西班牙和意大利银行,或尝试透过这种所谓的利差交易来提高自身获利.

风险在於,如果经济遇到更强阻力,导致债券收益率(殖利率)再度飙升,那麽这些银行就可能押错方向,遭受进一步损失.

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包括德意志银行(DBKGn.DE)和巴克莱(BARC.L)在内的一部分银行并未使用欧洲央行资金,表明他们足够强劲,能够通过民间市场满足融资需求,而不需要政治介入.

但迄今为止,动用欧洲央行低息贷款的业者并未被贴上什麽不光彩记号.

"我完全不认为接受(欧洲央行)第二轮注资的银行会被污名化,"Loomis Sayles债券基金的联席经理人Kathleen Gaffney说.该基金管理着194亿美元资金.

"以投资者角度来看,若他们这次拒绝接受贷款,从而遭受新的问题,这种作法是不可饶恕的,"她说.

因此,重点在於整个板块未来将如何表现,而不是选股的问题.

"银行需要改头换面重新开始...我们真的很想在2012年底或2013年听他们讲希望对自身有怎样的定位,"富兰克林邓普顿的泛欧股票主管Uwe Zoellner说.

欧洲央行在圣诞节夕前发放的第一轮4,890亿欧元资金中,意大利、西班牙和法国银行是最大的爱用者.多位分析师及消息人士指出,意大利银行获得约1,160亿欧元,西班牙和法国银行分别到手约1,000亿欧元.

在外界担忧希腊债务危机将蔓延之际,这些银行实际上被排除在银行间市场之外.大型法国银行业者也使用了这项工具.

眼下投资者正在问,接下来会怎样.

"使用(欧洲央行资金的)风险,在於这凸显出大多数银行融资模式失灵的事实,"巴克莱资本分析师Mike Harrison表示.

"如果一家银行沉溺於依赖欧洲央行的资金,到了一定时候将会损及该行的独立性及以股东利益行事的能力."

央行的廉价融资可望温和提升银行的获利能力.德意志银行分析师预估,若一家银行动用50亿欧元资金,融资成本节省2%,那麽将获得7,500万欧元的额外获利,对於大多数大型银行而言,则相当於今年获利的约1%-3%.

而上述担忧已使得欧洲央行注资之後的银行债券和股市大涨之势有所减慢.

为了重新赢得投资者信任,银行业需要大规模重整,改善获利能力并持续降低帐上风险,以此降低经济衰退背景之下纳税人再度救援的可能性.

Loomis Sayles债券基金的联席经理Kathleen Gaffney表示,"我们从美国吸取的教训是,真正的压力是在取得并动用流动资金之後产生的."

"在美国,大多数银行紧握流动资金而不进行放贷,当市场强劲回升之时,他们持续发出高额奖金,因此一直有一些相当显着的反弹情绪."

预计欧洲央行下次提供的资金规模将介於2,000亿欧元至逾1万亿(兆)欧元.路透访问的23名交易商显示,银行业可能动用5,000亿欧元.

这将缓解欧洲银行业今年总计约为7,250亿欧元的再融资需求.

市场存在的意见分歧在於,是该为又一轮的大规模融资欢呼雀跃?还是得要求银行进一步自律、并告诉他们是时候自食其力了?

Advicorp的Croft表示,"这有点像站在就诊室门外观察,设想这些走进去的人都是病人."(完)