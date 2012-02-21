〔台湾热股〕鸿海盘中大跌近4%至两周低点,中国员工调薪引发获利侵蚀疑虑

路透台北2月21日电---全球最大消费电子代工厂商--鸿海(2317.TW)周二开低後跌幅扩大至近4%,在上周鸿海(富士康)集团宣布大幅调升中国员工基本薪资後,投资人忧心侵蚀已不甚丰厚的毛利率,且部份券商下调评等,引发近期涨多後的获利了结卖压.

继昨日收跌1.8%後,鸿海今日开盘仍呈颓势,本地时间10:29时,鸿海大跌3.71%,报96台币,来到两周低点.该股甫在2月8日重登100台币关卡,两周来多数时间均在去年3月以来高点徘徊.

消费电子大厂苹果(AAPL.O)的主要代工厂商--鸿海集团上周五宣布,自2月1日起全面调涨大陆各厂区基层员工基本薪资,加薪幅度为16-25%.为2010年以来第三次大幅加薪.[ID:nCT0434356]

汇丰证券在周一发布报告,将鸿海评等由"加码"下调至"中性",目标价由122台币下修至111台币,以反应鸿海生产成本上升,以及近日公平劳工协会(FLA)进厂调查的影响.

"虽然年度调薪是例行的做法,但这次调薪幅度对我们来说意外的高,"汇丰报告称.粗估以鸿海集团约100万名员工,逾六成在中国,这次调薪可能使一年的成本增加90-150亿台币.

鸿海公布去年第三季合并财报,毛利率自7.28%降至7.05%,营运利益率亦则2.01%微升至2.20%.

JP摩根证券亦认为,这次大幅调薪,最坏的情况可能令今年鸿海每股盈余(EPS)减少5%.目前暂时维持"加码"评等不变,但将持续紧盯劳工问题,以及劳工协会调查结果,这结果可能也是其他几家苹果供应链公司的股价风险所在.

鸿海集团旗下在香港上市的富士康国际(2038.HK)早盘中亦大跌逾5%,同样来到约两周低点.

为洗刷血汗工厂的骂名,近日苹果直接有请非盈利机构公平劳工协会(FLA)进入富士康等八大供应商的厂区,调查工作条件.据FLA主席透露,相比中国其他地方的制衣厂和其他工厂,苹果产品生产工厂的工作条件要好很多.[ID:nCN1393194](完)