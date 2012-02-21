《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:寻获支撑,希腊案传出附加要求

IFR悉尼2月21日电--美元兑日圆以外亚洲货币寻获支撑,此前道琼报导的标题包括"欧元区仍坚持民间债权人减记更多希腊债务",以及"希腊债务协商仍持续中".
欧元兑美元、澳元兑美元因这些新闻标题而略回落;但美元兑坡元重回1.2540,美元兑韩元报1124.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
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