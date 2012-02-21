《外汇动态》欧元升逾90日移动均线,因停损单遭触发

0348GMT---欧元兑美元EUR=升破位於90日移动均线切入位1.3273的阻力,为10月31日以来首见,此前在昨日高位1.3277上方的停损单遭到触发,推升欧元至盘中新高1.3293.
下道强劲阻力位为2月9日高位1.3322.若收在90日移动均线切入位上方,将是多头讯号.
欧元/日圆EURJPY=R上涨0.1%,至105.57日圆,稍早在电子交易平台EBS曾一度触及三个月高位105.97日圆.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
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