〔路透基点〕瑞安房地产4.1亿美元贷款新增参贷行,料本周签约--RLPC

路透香港2月21日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,瑞安房地产4.1亿美元三年期贷款的一般银团阶段,又增加一家承贷银行,总数达到10家.

目前仍有三四家银行在进行审批,贷款案预计本周进行签约.

3月底前此案仍将开放银行参贷,瑞安将有一笔25.43亿港元三年定期贷款於3月底到期.该笔旧贷款是在2008年1月签署,延长至2012年3月.该笔贷款分为两部分,一为18.93亿港元境外批次,包含全部费用的顶级价码为较Hibor上浮233.33个基点;以及6.5亿港元境内批次,价码为较Hibor上浮483.33个基点.

新贷款包括不超过2.52亿美元的A批境外定期贷款、不超过9,600万美元的B批境外定期贷款,以及6,200万美元的C批境内定期贷款.据称大多数贷款银行已加入A批和C批贷款.

根据此前报导,新贷款委托主办行和额度分配行为瑞士信贷,新贷款利率含所有费用的最高价码,A批及C批为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码365个基点,B批为400个基点.

A批和C批贷款的权利相当,具有瑞安地产的旗舰投资地产项目--上海新天地的最先留置权.C批贷款以该物业的第二留置权作抵押.而拥有该物业的境外控股公司Marble Way的股权作为A批贷款的抵押品.

A批和C批贷款的放款人之间签有债权人协议,允许分享抵押品.债权人协议是根据香港有关管理规定订立,为具有约束性和可实施的协议.

B批贷款以该物业的第二留置权做抵押,并由香港上市公司瑞安房地产(0272.HK)提供担保.

A批和C批贷款总共要求的贷款价值比为55%,而全部三批贷款要求的比率为70%.(完)