〔台湾个股〕中钢拟15亿台币购澳洲MCG一煤矿10%权益,以降低原料成本

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透台北2月21日电---台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)周二称,董事会已决议以15亿台币购入澳洲MCG公司旗下MDL162煤矿10%权益,加计15.6亿台币的建厂及开发支出,总投资额将达30.6亿台币.
该公司於证交所公告中指出,中钢此举将提高自有料源比例及降低原料实质成本.
中钢执行副总李庆超对路透表示,该投资案预计於2016年开始生产,全能生产後,一年预估可提供中钢约60万吨的煤.届时中钢自有的煤矿供给将由目前的3%提高到7%.
中钢董事长邹若齐过去即不断强调,确保原料供给是中钢未来数年的主要战略之一,特别是面对原物料价格波动剧烈的状况.
中钢於今日盘後公布上述消息,该股今日收於平盘,报30.25台币;台湾加权股价指数.TWII则微跌0.42%.(完)
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--记者 林妙容; 审校 张喜良
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