〔台湾个股〕中钢拟15亿台币购澳洲MCG一煤矿10%权益,以降低原料成本

路透台北2月21日电---台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)周二称,董事会已决议以15亿台币购入澳洲MCG公司旗下MDL162煤矿10%权益,加计15.6亿台币的建厂及开发支出,总投资额将达30.6亿台币.

该公司於证交所公告中指出,中钢此举将提高自有料源比例及降低原料实质成本.

中钢执行副总李庆超对路透表示,该投资案预计於2016年开始生产,全能生产後,一年预估可提供中钢约60万吨的煤.届时中钢自有的煤矿供给将由目前的3%提高到7%.

中钢董事长邹若齐过去即不断强调,确保原料供给是中钢未来数年的主要战略之一,特别是面对原物料价格波动剧烈的状况.

中钢於今日盘後公布上述消息,该股今日收於平盘,报30.25台币;台湾加权股价指数.TWII则微跌0.42%.(完)

参看钢铁业相关新闻,请点选[STL-CMN]