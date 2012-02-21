〔台湾汇市〕台币/美元微幅收跌,希腊"利好"被提前消化场内观望气氛仍浓

路透台北2月21日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收跌1.4分.尽管欧元区财政部长就希腊纾困达成协议,但市场观望气氛仍未消散,买卖汇力道交错,台币多数时间陷於窄幅区间整理.

外汇人士指出,希腊纾困协议的利好,已经被市场提前消化,追价意愿薄弱令台币升幅受限.目前台币走势由实质抛补所主导,汇价缺乏方向指引.

"还是先观望等(交易)量放大...不过欧元有再拉上来,看有没有机会冲高带动(台币),"一位本地银行交易人士表示.

交易商并称,出口商将美元卖单高挂於29.6元上方待价而沽,并不急着进场抛汇.不过若欧元区有出乎市场意料的利好

他们预估,台币明日区间先看29.45-29.65元间.

台股加权指数.TWII周二收盘下跌0.42%,至7,921.50点;外资及陆资在台股微幅卖超8.22亿台币,结束连续两日买超,上交易日为买超11.00亿.[ID:nCT0435256]

周二大多数新兴亚洲货币微幅上涨,此前欧元区财长就希腊第二笔援助方案达成协议,而一些投资者认为达成该协议已被市场消化而锁定获利.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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