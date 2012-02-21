〔台湾汇市〕台币/美元微幅收跌,希腊"利好"被提前消化场内观望气氛仍浓

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透台北2月21日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收跌1.4分.尽管欧元区财政部长就希腊纾困达成协议,但市场观望气氛仍未消散,买卖汇力道交错,台币多数时间陷於窄幅区间整理.
外汇人士指出,希腊纾困协议的利好,已经被市场提前消化,追价意愿薄弱令台币升幅受限.目前台币走势由实质抛补所主导,汇价缺乏方向指引.
"还是先观望等(交易)量放大...不过欧元有再拉上来,看有没有机会冲高带动(台币),"一位本地银行交易人士表示.
交易商并称,出口商将美元卖单高挂於29.6元上方待价而沽,并不急着进场抛汇.不过若欧元区有出乎市场意料的利好
他们预估,台币明日区间先看29.45-29.65元间.
台股加权指数.TWII周二收盘下跌0.42%,至7,921.50点;外资及陆资在台股微幅卖超8.22亿台币,结束连续两日买超,上交易日为买超11.00亿.[ID:nCT0435256]
周二大多数新兴亚洲货币微幅上涨,此前欧元区财长就希腊第二笔援助方案达成协议,而一些投资者认为达成该协议已被市场消化而锁定获利.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.568 29.554 29.515-29.585 29.555 6.96 5.16
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元太外汇经纪公司 29.540 29.540 29.526-29.582 29.531 2.80 3.42
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美元/台币六个月期 -0.215/-0.195 -0.190/-0.170
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--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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