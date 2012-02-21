《KEMP专栏》油市进入"危险区",价格走势反转风险急速升高

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 蔡美珍/兰秀娟

路透伦敦2月20日电---油价出现类似去年5月创下单日最大跌幅纪录那种惨跌的机率,正在急速升高,因市场已经深陷典型的价格急涨模式.

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的交易商数据,到2月14日收盘时,对冲基金及其他机构投资者在美国原油相关期货及选择权多空部位比例为7.3比1(多仓3.08亿桶,空仓4,200万桶).

这是2011年7月以来,投资人对美国原油期货作多程度最高水准;2011年5月5日发生"闪崩"事件後,当年7月时,多头仍在出清手上部位.闪崩事件让油价在一天内狂跌超过11美元.

在当年闪崩事件之前,机构投资人的原油多头部位达到约4亿桶,多空比例为10比1,近月西德克萨斯中质油(WTI)价格在109美元左右(here).

当年与目前情况的相似之处十分惊人.目前机构投资人的多头部位达到3亿桶,从去年秋天的2.5-2.8亿桶一路上升,多/空比例为7.3比1,而比较正常的水准则是3比1或更低,另外WTI价格目前在105美元左右,只比去年闪崩前水准低4美元.

要预测市场发生反转的时间点及水位是不可能的.但促成价格急涨及随後崩跌的所有条件现在都已到位.

**後市料剧烈波动**

正如Didier Sornette教授在他2003年着作"股市为何崩跌:复杂金融体系的关键事件"中所说,价格急涨急跌最有可能发生的情况,是当市场上正常的多元看法状态不再,而变成对价格方向呈现一面倒的一致看法.