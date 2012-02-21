《企业看点》--2月21日财务活动报导摘要(更新版)

(新增最後两则)

路透班加罗尔2月21日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 据南华早报周一报导,品牌服饰公司Michael Kors Holdings(KORS.N)计划未来三至五年在大中华区开设100间门店,以利用该地区对高档商品需求的增长势头.[ID:nL4E8DK0MI]

* 据南华早报周二报导,具有中国"亚马逊"之称的京东商城,计划最早在3月申请在Nasdaq上市.该公司去年末的上市计划由於市场人气疲弱而搁置.[ID:nL4E8DL0FK]

* 据中国证券报周二援引未具名消息人士报导,中国监管机构正在制定拓宽保险业者融资渠道的规定,目前保险行业正面临补充资本的压力.[ID:nL4E8DL02X]

* 据印度经济时报周一报导,承诺购买印度国有油气公司Oil & Natural Gas Corp (ONGC.NS)股份的投资者包括阿联酋和科威特的主权财富基金等外国投资者.[ID:nL4E8DK1G0]

* 中国日报周二报导称,中国石油天然气集团公司(CNPC)[CNPET.UL]计划在迪拜修建物流中心,将中东和北非潜在地缘政治风险最小化.[ID:nCN1402110]

* 印度本地媒体报导,印度Kingfisher Airlines(KING.NS)发生款项逾期未还及新一波机师出走潮後,公司计画将部分飞机自愿还给出租方.[ID:nL4E8DL23X]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)