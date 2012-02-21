〔表格〕外资在韩国股市买超1,310亿韩元,为连续第三日买超

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月21日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,310亿韩元,为连续第三日买超,三日累计买超金额达5,577亿韩元(4.9643亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月21日 131.0 -308.4 180.6
2月20日 164.3 -263.6 66.6
2月17日 262.4 -54.0 -302.9
2月16日 -53.7 -348.3 417.9
2月15日 243.5 -53.6 -341.2
2月14日 20.9 69.9 147.9
2月13日 168.3 -89.8 -178.6
2月10日 88.3 -280.6 319.5
2月 9日 105.3 -98.9 44.5
2月 8日 395.8 15.5 -405.8
2月 7日 364.9 -76.6 -254.4
2月 6日 176.6 -38.8 -146.0
2月 3日 -121.9 -289.4 350.1
2月 2日 1,009.6 -206.3 -766.2
2月 1日 415.6 -277.4 -197.6
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本月以来 3,384.3 -2,313.2 -1,064.2
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今年以来 9,690.3 -1,953.2 -6,699.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 张明钧;审校 张涛
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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