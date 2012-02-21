《外汇动态》欧洲开盘:希腊协议提振欧元

0753GMT---欧元兑美元EUR=持稳报1.3233美元,低於欧元区财长敲定希腊纾困协议後触及的1.3293高位.交易商指称有中东投资人卖盘,同时,两个月高位1.3322仍是强劲阻力.有关希腊能否落实严苛撙节措施的疑虑,料抑制欧元升势.
欧元/日圆EURJPY=涨0.25%,至105.73,稍早曾在EBS触及三个月高位106.01.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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