《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月21日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日攀抵1.3275美元高位,未能突破1.3325的阻力,但有鉴於於其位於100日均线上,因此该点仍为一道关键阻力,压制欧元自1月低位1.2625的拉回走势.其上阻力为1.3435,即1.4245/1.2625跌势的50%回档位.

在下档方面,欧元需跌落1.3080,才会再度回贬,进而跌向上周低位1.2975美元.

英镑/美元:昨日攻上1.5880高位,并未触及前波高位及200日均线1.5920/30区域.这仍为英镑续涨的关键阻碍;但英镑若收在200日均线上方,则可望上看1.6080美元.

倘若拉回,应可在1.5730获得支撑;其下的关键支撑仍在55日均线1.5610.若跌破1.5600,则将再度下看1.5500,即1.5270/1.5930升势的61.8%回档位.

欧元/英镑:宽广的区间交易看来行将结束,因欧元上破0.8340水位,有望再度上看0.8400水准,而较大的阻力及今年迄今区间高位则位於0.8420/30区域.倘若有所突破,则将迅速上看0.8500价位.

而欧元在跌向0.8220以前,仍将面临0.8270/80的关键旧有支撑水位.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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