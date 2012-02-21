《外汇动态》摩根士丹利在0.9090建立美元/瑞郎多仓,上看0.9590

0853GMT---摩根士丹利在0.9090建立美元/瑞郎CHF=多仓,目标位为0.9590,停止位为0.8990.

"我们相信瑞士央行在对抗不利的汇价压力时,仍将提高戒备,"该行在报告中指出.

其并补充道,瑞士央行可望"强力守卫"欧元兑1.20瑞郎的底限.

"我们相信瑞郎将成为融资货币的一员,兑美元走势偏空."(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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