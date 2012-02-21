《外汇动态》摩根士丹利在0.9090建立美元/瑞郎多仓,上看0.9590

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
0853GMT---摩根士丹利在0.9090建立美元/瑞郎CHF=多仓,目标位为0.9590,停止位为0.8990.
"我们相信瑞士央行在对抗不利的汇价压力时,仍将提高戒备,"该行在报告中指出.
其并补充道,瑞士央行可望"强力守卫"欧元兑1.20瑞郎的底限.
"我们相信瑞郎将成为融资货币的一员,兑美元走势偏空."(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
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路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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