〔台湾金融〕财政部乐见民间参与公股金融机构增资,并引进策略投资人(更新版)

* 公股银行若有增资需求,乐见民间参与

* 对引进策略投资人乐观其成,但不考虑卖股

记者 高洁如/董永年

路透台北2月21日电---台湾财政部长刘忆如周二表示,公股金融机构若有增资需求,财政部乐见民间参与,甚至对引进策略投资夥伴"乐观其成".这代表了政府对公股金融机构未来整并持相对开放的态度.

刘忆如於2月6日接任财政部长一职.她在接受外媒访问时做出上述表示.她表示,公营金融机构若有增资计划可以引进民间资金,但至於出售官股股权,则没有这个计划,因这还需要考虑资本市场的冲击.

"只要民间想参与、有兴趣参与,财政部可以先考虑引进民间资金,因为private sector真的钱很多,"刘忆如说.

她也举例,像财政部持有台湾金控百分之百的股权,"也不见得一定要维持百分之百."

她进一步表示,台湾资金甚多,这是台湾的优势,尤其是遗赠税调降以後,很多海外的钱都回来,可是政府找不到钱,要是有商业机会或获利的机会给他们,这些应该可以重新分配的.

刘忆如补充,如果银行要募集资本以迎合巴赛尔III的需求,引进策略投资人,财政部乐观其成.不过据她所知,目前并未有公营机构与特定的策略夥伴正在洽谈.

"不过这都是可以谈的",她说.

**分析师正面看待**

台新投顾研究部协理李镇宇说,若是财政部对公股银行增资能容许引进民间资金,对於公股金融机构的增资弹性很有帮助.

"未来公股银行都想往大陆发展,增资是必要的,"他说.

他也认为,目前中国大陆的银行业规模都很大,不是台湾的金融业能够去整并的,不过台湾的银行也该跟着客户--台商走,"逐水草而居",未来引进大陆的策略夥伴也很有可能.

台湾金融保险类指数.TFNI在去年12月21日触及低点706.25点,至周二收盘为止收在845.02点.(完)