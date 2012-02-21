〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超17亿台币

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透台北2月21日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 35.00 22.50 +12.50
票券业 4.50 0.00 +4.50
证券业 15.50 32.50 -17.00 (完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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