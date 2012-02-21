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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 18:14 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超17亿台币

路透台北2月21日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 35.00 22.50 +12.50

票券业 4.50 0.00 +4.50

证券业 15.50 32.50 -17.00 (完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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