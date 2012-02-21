〔路透基点〕中集集团联贷金额增至3.75亿美元,10家银行参与--RLPC

路透香港2月21日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士的话称,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(中集集团)已将3.25年定期贷款金额由3亿美元提高至3.75亿美元,有10家银行参与.

10家银行之中有4家为台资银行--玉山银行、第一银行、兆丰银行、及合作金库银行.其余六家为东亚银行、三菱东京UFJ银行、澳洲联邦银行、恒生银行、菲律宾首都银行(Metrobank)、及深圳发展银行.

这是去年9月监管当局放宽中国授信业务的放款限制後,首次有台资银行参与中国国营企业初级市场联贷案.一些贷款业务银行人士称,随着两岸金融业开放脚步加速,预料今年将有更多台资银行参与中国联贷.

"除了收益较高之外,许多台资银行迫切希望与中国企业借款方展开业务关系,"香港一名台资银行企业贷款业务人士称.

汇丰、ING及渣打银行为牵头安排行及簿记管理行,贷款按分期偿还,此案已获中国国家外汇管理局批准.

此笔贷款是由中国国际海运集装箱(香港)具名借入,由CIMC担保,含所有费用的最高收益为285个基点,较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点.贷款平均年限为2.71年,宽限期2.5年.

资金用於营运资本及海外投资.

本周将举行签约仪式.(完)