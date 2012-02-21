《日本重要政经日程》--2月22日

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0120 - 三个月期折价国库券标售.
0300 - 一周石油数据.
0530 - 日本铁钢连盟例行记者会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王冠中;审校 徐文焰
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路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。