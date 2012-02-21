《日本重要政经日程》--2月22日

全球金市：黄金升至三个半月高位，因美联储会议记录削弱升息预期

路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。