〔加拿大股市〕大涨至五个月高位,希腊纾困协议敲定後风险偏好上升

路透多伦多2月21日电---加拿大股市周二大涨至五个月高位,由矿业股及石油股领涨;欧元区财长敲定希腊纾困案之後,投资人风险偏好上升.

欧元区官员迫使希腊承诺实行不受欢迎的减赤,加上民间债权人同意接受更大程度的债务减记,使得1,300亿欧元的希腊纾困方案终於得以过关.这代表希腊下月面临145亿欧元债券赎回时不会出现违约.

"这虽然去除了市场的下行风险,但它并没有提供推动上行的诱因,"瑞银证券加拿大首席分析师George Vasic说."还必须靠良好的(全球)经济数据才能持续下去."

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高165.06点,或1.3%,至12,623.36点.该指数创下1月3日以来单日最大涨幅,以及2011年9月8日以来最高位.

10大类股几乎全面上涨,原材料类板块领涨大盘,扬升3%.

黄金矿企股涨幅居前,Barrick Gold(ABX.TO)上涨3%至48.25加元,受惠於金价走扬.Goldcorp (G.TO)上涨2.9%至48.16加元,Yamana Gold Inc (YRI.TO)跳涨4.5%至17.13加元.

石油及天然气股上涨1.4%,因欧元区乐观情绪,以及伊朗遭受更严格制裁,促使油价上升.Suncor Energy (SU.TO)上涨1.8%至34.74加元.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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