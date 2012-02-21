〔加拿大股市〕大涨至五个月高位,希腊纾困协议敲定後风险偏好上升

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透多伦多2月21日电---加拿大股市周二大涨至五个月高位,由矿业股及石油股领涨;欧元区财长敲定希腊纾困案之後,投资人风险偏好上升.
欧元区官员迫使希腊承诺实行不受欢迎的减赤,加上民间债权人同意接受更大程度的债务减记,使得1,300亿欧元的希腊纾困方案终於得以过关.这代表希腊下月面临145亿欧元债券赎回时不会出现违约.
"这虽然去除了市场的下行风险,但它并没有提供推动上行的诱因,"瑞银证券加拿大首席分析师George Vasic说."还必须靠良好的(全球)经济数据才能持续下去."
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高165.06点,或1.3%,至12,623.36点.该指数创下1月3日以来单日最大涨幅,以及2011年9月8日以来最高位.
10大类股几乎全面上涨,原材料类板块领涨大盘,扬升3%.
黄金矿企股涨幅居前,Barrick Gold(ABX.TO)上涨3%至48.25加元,受惠於金价走扬.Goldcorp (G.TO)上涨2.9%至48.16加元,Yamana Gold Inc (YRI.TO)跳涨4.5%至17.13加元.
石油及天然气股上涨1.4%,因欧元区乐观情绪,以及伊朗遭受更严格制裁,促使油价上升.Suncor Energy (SU.TO)上涨1.8%至34.74加元.(完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪
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