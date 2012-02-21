全球外汇市场2月22日主要消息

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0030 - 澳洲第四季薪资价格指数
0630 - 法国1月消费者物价调和指数(HICP)终值
0758 - 法国2月MARKIT采购经理人指数(PMI)初值
0828 - 德国2月MARKIT PMI初值
0858 - 欧元区2月MARKIT PMI初值
0900 - 意大利1月消费者物价指数(CPI)终值
0930 - 英国央行2月政策会议记录
1000 - 欧元区12月工业订单
1000 - 挪威央行总裁奥尔森发表演讲
1200 - 美国一周抵押贷款指数
1210 - 瑞典央行总裁英韦斯发表演讲
1245 - 美国ICSC/高盛连锁店一周销售数据
1355 - 美国Redbook连锁店一周销售数据
1500 - 美国1月成屋销售
2330 - 日本2月路透短观调查制造业景气判断指数
2350 - 日本资本流动数据.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 李爽
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路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。