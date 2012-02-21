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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 06:46 BJT

全球外汇市场2月22日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲第四季薪资价格指数

0630 - 法国1月消费者物价调和指数(HICP)终值

0758 - 法国2月MARKIT采购经理人指数(PMI)初值

0828 - 德国2月MARKIT PMI初值

0858 - 欧元区2月MARKIT PMI初值

0900 - 意大利1月消费者物价指数(CPI)终值

0930 - 英国央行2月政策会议记录

1000 - 欧元区12月工业订单

1000 - 挪威央行总裁奥尔森发表演讲

1200 - 美国一周抵押贷款指数

1210 - 瑞典央行总裁英韦斯发表演讲

1245 - 美国ICSC/高盛连锁店一周销售数据

1355 - 美国Redbook连锁店一周销售数据

1500 - 美国1月成屋销售

2330 - 日本2月路透短观调查制造业景气判断指数

2350 - 日本资本流动数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 李爽

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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