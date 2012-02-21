〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第五日下滑,船只供应过剩

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
路透2月21日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第五日下跌,海岬型和巴拿马型运价均下滑.
波罗的海乾散货运价指数跌9点或1.26%,至706.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"乾散货运价持续在底部分进徘徊,因船只供应超过了需求,"德意志银行分析师Justin Yagerman在一份报告中称.
船只供给超过商品货运需求,打击了乾散货运费率,而Yagerman预期,目前供应过剩的情况要到明年才会改善.
波罗的海乾散货运价指数今年以来已下跌59%.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.27%,因中国铁矿石需求仍旧疲弱.该船型平均获利降至5,158美元,为去年3月2日以来最低.获利今年以来已下滑81%.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌3.33%,平均获利降至7,198美元.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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