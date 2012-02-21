《独家新闻》中国和印度计画将伊朗石油进口削减至少10%

* 中国将把伊朗原油进口削减约14%

* 印度政府寻求削减10-20%--消息

* 日本部会首长表示,与美国接近达成协议以避免制裁

* 伊朗对东亚燃料油出口下滑--交易商

记者 Chen Aizhu and Nidhi Verma 编译 王冠中/李春喜

路透北京/新德里2月21日---中国、印度和日本正计画将伊朗石油进口至少削减10%,因美国更严厉的制裁,使得亚洲主要买家难以和伊朗继续进行交易.

这些国家的购买量,约占伊朗原油出口的45%.而他们的削减进口行动是第一个重要的证据,显示在美国试图阻断伊朗经济命脉下,伊朗今年可能会丧失多少的原油业务.

而在伊朗核子计画带来的压力下,欧盟也已宣布自7月1日起禁止伊朗石油进口,以限制外汇流入伊朗.

日本两名部会首长称,日本接近和美国就削减幅度达成协议,以避免成为美国制裁行动的对象.日本读卖新闻援引未具名的消息人士称,两国协议11%的削减幅度.

两名消息人士称,印度政府正敦促炼厂将进口削减至少10%.印度曾表示,不会听凭美国单方面的制裁,因此其行动可能反映出与伊朗贸易往来的不确定性升高.

中国知情行业官员指出,中石化(0386.HK)旗下的贸易部门联合石化可能在2012年供应合约中将进口减少10-20%.