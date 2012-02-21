《独家新闻》中国和印度计画将伊朗石油进口削减至少10%

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
* 中国将把伊朗原油进口削减约14%
* 印度政府寻求削减10-20%--消息
* 日本部会首长表示,与美国接近达成协议以避免制裁
* 伊朗对东亚燃料油出口下滑--交易商
记者 Chen Aizhu and Nidhi Verma 编译 王冠中/李春喜
路透北京/新德里2月21日---中国、印度和日本正计画将伊朗石油进口至少削减10%,因美国更严厉的制裁,使得亚洲主要买家难以和伊朗继续进行交易.
这些国家的购买量,约占伊朗原油出口的45%.而他们的削减进口行动是第一个重要的证据,显示在美国试图阻断伊朗经济命脉下,伊朗今年可能会丧失多少的原油业务.
而在伊朗核子计画带来的压力下,欧盟也已宣布自7月1日起禁止伊朗石油进口,以限制外汇流入伊朗.
日本两名部会首长称,日本接近和美国就削减幅度达成协议,以避免成为美国制裁行动的对象.日本读卖新闻援引未具名的消息人士称,两国协议11%的削减幅度.
两名消息人士称,印度政府正敦促炼厂将进口削减至少10%.印度曾表示,不会听凭美国单方面的制裁,因此其行动可能反映出与伊朗贸易往来的不确定性升高.
中国知情行业官员指出,中石化(0386.HK)旗下的贸易部门联合石化可能在2012年供应合约中将进口减少10-20%.
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