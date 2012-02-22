〔企业并购〕美国富国银行将收购法国巴黎银行的能源贷款部门

路透2月21日电---美国富国银行(WFC.N)表示,将收购法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)旗下能源贷款业务.这是该银行最新一宗收购行动,出售方法巴银行则寻求缩小资产规模的欧洲银行.

富国银行将买下95亿美元贷款承诺.法巴银行表示,不会公开有关富国支付的溢价及本项现金交易的其他条款.

法巴表示,此次出售位於休士顿(休斯敦)的能源贷款业务,是该行减少美元融资需求计画的一部分,并对其一级普通股权益资本比率稍有帮助.该银行承诺将继续大力开展北美能源及大宗商品业务.

富国表示,这项资产组合有约90%是位於美国,其余大多是位於加拿大.

路透在1月时曾报导,法国巴黎银行计画处分其油气公司贷款,当时富国及其他加拿大买家即表示出兴趣.欧债风暴之际,欧洲银行业者寻求出脱资产并增加资本,因而一直在撤出美国.

这项协议尚待监管机构及其他方面的批准,料可在第二季结案.法巴表示,在休士顿及卡尔加利的36名员工将获得富国提供的职位.(完)