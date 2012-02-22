《台湾报摘》--工商时报2月22日

* 头版头条:

--根据市调机构LEDinside最新调查,由於韩国地区竞争激烈,取代40瓦的LED(发光二极体)灯泡报价,今年1月已跌破10美元,甚至北美、英国最低价也逼进10美元;LED照明甜蜜点提前来临,预期可带动庞大的需求商机.

* 其他:

--正申请债务协商的奇美电(3481.TW),大陆融资尚有500-600亿台币有待清偿.台银上周五召开奇美电全体债权银行团会议,奇美电大陆融资额度首度在会中曝光,并引发部分债权银行对奇美未来是否先还海外、积欠台湾的疑虑.

--财政部长刘忆如表示,奢侈税对南北房市的影响不同,未来可以考虑分区课税,留待健全财政小组讨论.

--大陆海峡两岸旅游交流协会会长、大陆国家旅游局局长邵琪伟表示,到2014年,两岸双向旅游可望达到1,000万人次.

--中华电信(2412.TW)2012年资本支出达330亿台币,较去年大增66.1亿,创七年来新高.全年预计营收1,888.8亿,相较去年自结营收1,924亿短少35亿,税後净利391.8亿,预计较去年自结减少79.2亿;每股净利预测为5.05台币,较去年自结6.05元减少约16.53%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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