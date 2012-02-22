《台湾报摘》--工商时报2月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--根据市调机构LEDinside最新调查,由於韩国地区竞争激烈,取代40瓦的LED(发光二极体)灯泡报价,今年1月已跌破10美元,甚至北美、英国最低价也逼进10美元;LED照明甜蜜点提前来临,预期可带动庞大的需求商机.
* 其他:
--正申请债务协商的奇美电(3481.TW),大陆融资尚有500-600亿台币有待清偿.台银上周五召开奇美电全体债权银行团会议,奇美电大陆融资额度首度在会中曝光,并引发部分债权银行对奇美未来是否先还海外、积欠台湾的疑虑.
--财政部长刘忆如表示,奢侈税对南北房市的影响不同,未来可以考虑分区课税,留待健全财政小组讨论.
--大陆海峡两岸旅游交流协会会长、大陆国家旅游局局长邵琪伟表示,到2014年,两岸双向旅游可望达到1,000万人次.
--中华电信(2412.TW)2012年资本支出达330亿台币,较去年大增66.1亿,创七年来新高.全年预计营收1,888.8亿,相较去年自结营收1,924亿短少35亿,税後净利391.8亿,预计较去年自结减少79.2亿;每股净利预测为5.05台币,较去年自结6.05元减少约16.53%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。