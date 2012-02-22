《台湾报摘》--经济日报2月22日

* 头版头条:

--中钢(2002.TW)昨日开出今年首见的涨盘,4月、5月大宗底材热轧新盘每公吨上涨450台币,营运逐步回温.中钢执行副总杜金陵表示,全球钢厂去年第四季减产策略奏效,配合季节性回补库存需求,有效推升钢价向上.

* 其他:

--DRAM(动态随机存取记忆体)厂华亚科(3474.TW)今日股东临时会将讨论上限15亿股私募案,传大股东台塑集团将放弃认购,由美光全数吃下,美光将跃居华亚科最大股东.这是台塑集团近年来首度未参与旗下DRAM厂增资,市场关心台塑集团是否对DRAM态度转向.

--北京大学国家发展研究院常务副院长巫和懋指出,尽管大陆今年将面对欧美出口市场衰退、地方政府债务等诸多问题,但大陆政府在财政政策及货币政策仍有许多操作空间,因此不至於出现硬着陆,今年经济成长率保八将不会是问题.

--台企银董事长罗泽成指出,今年将大幅调整放款结构以提升利差,已拟定三大执行策略,包括中小企业放款余额增加300亿台币、大型企业与政府机构放款余额减少100亿,并扩增非中小企业信保基金保证放款业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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