《台湾报摘》--经济日报2月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中钢(2002.TW)昨日开出今年首见的涨盘,4月、5月大宗底材热轧新盘每公吨上涨450台币,营运逐步回温.中钢执行副总杜金陵表示,全球钢厂去年第四季减产策略奏效,配合季节性回补库存需求,有效推升钢价向上.
* 其他:
--DRAM(动态随机存取记忆体)厂华亚科(3474.TW)今日股东临时会将讨论上限15亿股私募案,传大股东台塑集团将放弃认购,由美光全数吃下,美光将跃居华亚科最大股东.这是台塑集团近年来首度未参与旗下DRAM厂增资,市场关心台塑集团是否对DRAM态度转向.
--北京大学国家发展研究院常务副院长巫和懋指出,尽管大陆今年将面对欧美出口市场衰退、地方政府债务等诸多问题,但大陆政府在财政政策及货币政策仍有许多操作空间,因此不至於出现硬着陆,今年经济成长率保八将不会是问题.
--台企银董事长罗泽成指出,今年将大幅调整放款结构以提升利差,已拟定三大执行策略,包括中小企业放款余额增加300亿台币、大型企业与政府机构放款余额减少100亿,并扩增非中小企业信保基金保证放款业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 曾祥进
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。