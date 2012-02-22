〔钢铁产业〕1月全球粗钢产量较上年同期减7.8%,中国跌13%-国际钢协

路透伦敦2月21日电---国际钢铁协会周二公布的数据显示,1月全球钢产量减少,主要产国中国的产出下降13%,因工业需求依旧疲弱且经济前景充满不确定.

国际钢铁协会数据显示,全球1月粗钢产量较上年同期减少7.8%至1.17亿吨.

中国1月粗钢产量较上年同期减少13%至5,210万吨.

"降幅很大,但和前月相比则稍有反弹."麦格理钢铁及铁矿石分析师Colin Hamilton表示.

"去年市场极为强劲,产业界看似迅速加快脚步;今年状况并不糟,但中国建筑业等一些产业的需求相对疲弱."

2012年1月全球粗钢产能利用率较上年同期下降9.6%至71.3%,但较2011年12月回升0.5%.

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日本1月钢产量同比减少10.6%至860万吨.日本是全球第二大钢铁生产国.

美国1月钢产量则增加5.7%至760万吨.

欧盟国家1月钢产量减少5.6%至1,390万吨.

鉴於欧盟区域内长期需求疲弱,全球最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔(ISPA.AS)在欧洲的部分工厂将继续关闭.(完)