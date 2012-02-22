〔钢铁产业〕1月全球粗钢产量较上年同期减7.8%,中国跌13%-国际钢协

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦2月21日电---国际钢铁协会周二公布的数据显示,1月全球钢产量减少,主要产国中国的产出下降13%,因工业需求依旧疲弱且经济前景充满不确定.
国际钢铁协会数据显示,全球1月粗钢产量较上年同期减少7.8%至1.17亿吨.
中国1月粗钢产量较上年同期减少13%至5,210万吨.
"降幅很大,但和前月相比则稍有反弹."麦格理钢铁及铁矿石分析师Colin Hamilton表示.
"去年市场极为强劲,产业界看似迅速加快脚步;今年状况并不糟,但中国建筑业等一些产业的需求相对疲弱."
2012年1月全球粗钢产能利用率较上年同期下降9.6%至71.3%,但较2011年12月回升0.5%.
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日本1月钢产量同比减少10.6%至860万吨.日本是全球第二大钢铁生产国.
美国1月钢产量则增加5.7%至760万吨.
欧盟国家1月钢产量减少5.6%至1,390万吨.
鉴於欧盟区域内长期需求疲弱,全球最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔(ISPA.AS)在欧洲的部分工厂将继续关闭.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。