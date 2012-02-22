《台湾重要政经日程》--2月22日-12月31日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
==================今日重要政经消息======================
2/22(三)
--09:00 天下经济论坛.
--10:00 华亚科技(3474.TW)股东临时会.
--16:00 主计处公布1月季调失业率,去年12月经季节调整後失业率为4.22%.
--16:30 主计处公布第四季国内生产总值(GDP)概估值,此前估年增率1.9%.
==================近期重要政经消息======================
2/23(四)
--16:00 经济部公布1月工业生产,去年12月工业生产较上年同期衰退8.15%.
2/24(五)
--16:10 央行公布1月M2货币总计数,去年12月货币总计数M2年增率为5.01%.
2/27(一)
--金融市场调整休市一日,因应2月28日(周二)和平纪念日
2/29(三)
--16:00 经建会公布1月领先指标,上月上升0.5%.
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
*--12:30 央行标售10年101/5期公债,金额400亿台币,7日交割.
3/5(一)
--16:00 主计处公布2月消费者物价指数(CPI),1月较上年同期成长2.37%.
--16:00 央行公布至2月底外汇存底,1月底为3,903.04亿美元.
3/7(三)
--16:00 财政部公布2月进出口,1月出口金额较上年同期衰退16.8%,进口则较上年同期衰退11.9%.
3/13(二)
*--12:30 央行标售20年101/乙一期公债,金额400亿台币,16日交割.
3/20(二)
--16:00 经济部公布2月外销订单,1月外销订单较上年同期衰退8.63%.
4/4(三)
--金融市场因清明节及儿童节休市一天
5/1(二)
--金融市场因劳动节休市一天
5/21(一)
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。