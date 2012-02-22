(重发)〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初下跌,受获利了结传闻所累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以补上遗漏的产品代码) 路透首尔2月22日电---韩国韩元兑美元KRW=周三盘初下跌,有传言称投资人把久等的希腊纾困协议视之为获利了结的机会,股市因而下跌. 0035GMT时,韩元兑美元报1,126.7,周二国内收盘报1,122.6. 韩股.KS11下跌0.33%,因市场关注焦点从希腊债务问题转向经济成长放缓和高油价等残酷的现实问题. 3月三年期公债期货KTBc1小升0.04点至104.17.
0035GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,126.7 1,122.6 日圆/韩元JPYKRW=R 14.1160/256 14.0876/992 韩国公债期货KTBc1* 104.17 104.13 韩国综合股价指数.KS11 2,017.48 2,024.24 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 戴素萍;审校 龚芳 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。