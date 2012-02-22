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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 09:16 BJT

(重发)〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初下跌,受获利了结传闻所累

(重发以补上遗漏的产品代码) 路透首尔2月22日电---韩国韩元兑美元KRW=周三盘初下跌,有传言称投资人把久等的希腊纾困协议视之为获利了结的机会,股市因而下跌. 0035GMT时,韩元兑美元报1,126.7,周二国内收盘报1,122.6. 韩股.KS11下跌0.33%,因市场关注焦点从希腊债务问题转向经济成长放缓和高油价等残酷的现实问题. 3月三年期公债期货KTBc1小升0.04点至104.17.

0035GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,126.7 1,122.6 日圆/韩元JPYKRW=R 14.1160/256 14.0876/992 韩国公债期货KTBc1* 104.17 104.13 韩国综合股价指数.KS11 2,017.48 2,024.24 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 戴素萍;审校 龚芳 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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