〔台湾股市〕开低13.12点,奇美下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月22日电---台湾股市周三开低0.17%,光电类股.TOPI拖累大盘.奇美(3481.TW)重挫5.6%,此前有报导称该公司在中国的债务约为500亿-600亿台币(16.9亿-20.3亿美元),引发外界对其在台湾偿债能力的疑虑.
加权股价指数.TWII开低13.12点,报7,908.38点.该指数上日收低0.42%.
光电类指数下跌0.67%,电子类指数.TELI下跌0.15%.触控面板制造商宸鸿(3673.TW)下跌3.05%,有报导称该公司第四季净利不如预期.
金融保险类指数.TFNI小跌0.28%.
台币兑美元 TWD=TP下跌0.020台币,报29.588台币.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资卖超台股,但本月迄今买超金额累计为433.1亿台币.[ID:nCT0435256]
--编译 李婷仪;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。