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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 09:37 BJT

〔台湾股市〕开低13.12点,奇美下跌

路透台北2月22日电---台湾股市周三开低0.17%,光电类股.TOPI拖累大盘.奇美(3481.TW)重挫5.6%,此前有报导称该公司在中国的债务约为500亿-600亿台币(16.9亿-20.3亿美元),引发外界对其在台湾偿债能力的疑虑.

加权股价指数.TWII开低13.12点,报7,908.38点.该指数上日收低0.42%.

光电类指数下跌0.67%,电子类指数.TELI下跌0.15%.触控面板制造商宸鸿(3673.TW)下跌3.05%,有报导称该公司第四季净利不如预期.

金融保险类指数.TFNI小跌0.28%.

台币兑美元 TWD=TP下跌0.020台币,报29.588台币.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资卖超台股,但本月迄今买超金额累计为433.1亿台币.[ID:nCT0435256]

--编译 李婷仪;审校 侯向明

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