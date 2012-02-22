〔台湾股市〕开低13.12点,奇美下跌

路透台北2月22日电---台湾股市周三开低0.17%,光电类股.TOPI拖累大盘.奇美(3481.TW)重挫5.6%,此前有报导称该公司在中国的债务约为500亿-600亿台币(16.9亿-20.3亿美元),引发外界对其在台湾偿债能力的疑虑.