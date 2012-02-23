〔专栏节选〕QE力量大--全球股市透露的讯号--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月23日出版的当期「老谢开讲」专栏)

进入二○一二年，全球股市涨势如虹，美国道琼指数已濒临一万三千点，那斯达克迎向三千点大关，创十一年来新高，身处欧债危机核心的德国股市也逼近七千点关卡，英国股市迈向六千点大关。亚洲的韩国也因为三星电子股价大涨，越过二千点的整数关卡。经济基本面不佳，但是股市气势如虹，关键就是量化宽松政策，各国政府大印钞票。

这场印钞大赛从去年底欧洲央行以年息一％的超低利率，豪掷四八九二亿欧元，贷款给欧洲银行三年，也就是变相以量化宽松的手段，纾解银行资金的短绌，让银行取得资金去买欧猪国债，赚取息差，或者向实体经济放贷。这一招低利贷款给银行买债，让奄奄一息、股价大跌的欧洲银行立刻恢复元气。

**量化宽松,全球股市出现大资金行情**

去年大跌的欧洲银行股，今年都创下相当大的涨幅，像是跌到残值的德国商业银行，今年以来上涨六三．四七％，比利时联合金融集团大涨七一．五七％，大型的法国兴业银行上涨三八．五九％，法国巴黎银行上涨一九．一％，德国安联集团上涨二一％，欧洲股市大涨，银行股扮演了重要角色。

接着欧洲央行的ＬＴＲＯ︵Long Term Refinancing Operation，长期再融资操作）之後，英国央行在上周召开货币政策会议，宣布维持○．五％的超低利率，且宣布扩大收购三二五○亿英镑的资产，向银行释金。这是○八年英国对大型银行ＨＢＯＳ、骏懋银行及苏格兰皇家银行直接金援三七○亿英镑以来，最显着的一次量化宽松政策，也让英国银行股及英国股市红光满面。

今年最强大的量化宽松，是美国联准会主席柏南克宣示美国通货膨胀目标维持二％，○至○．二五％的超低利率政策从一三年中延长到一四年底，宣示未来三年，全世界维持低利政策，这是今年年初以来，全球股市出现大资金行情的最大关键。

二月以来，除了英国宣布向银行体系释金三二五○亿英镑大举动外，另一个大震撼是日本银行也祭出了大动作。二月十四日，日本央行结束为期两天的利率决策会议，在继续将基准利率维持在○至○．一％不变的情况下，日银宣布扩大资产购买的规格十至六十五兆日圆。日银将用来购买国债和民间债券，并为多种抵押品提供低价融资。此次扩大的部分，全都将用来购买长期国债。

日本银行行长白川方明表示，短期通货膨胀目标值设定在一％，意味了日本对通膨的容忍度加大，未来货币量化空间加大了。因为过去只有日本实施超低利率政策，全世界都拿日圆来做利差交易︵Carry Trade︶的套利工具，日圆可以大量输出，即使实施量化宽松政策，国内通膨压力并不大。但现在美元接近零利率，英镑只有○．五％，欧元只有一％，日圆套利优势减弱，输出动力降低，如果实施大规模量化宽松政策，日本国内的通膨压力将会升高。日银与日本政府在对抗通膨有了共识後，决定采取更大的行动，这次十到六十五兆日圆的买债行动，立刻震撼了日本的股汇市。

去年十月三十一日，日圆一度升值到七十五．五八兑一美元的新高，日本在三一一地震後，经济遭受到重伤害，但日圆不贬反升。日本是一个外销导向的国家，日圆长期强势升值，重创日本出口产业与日本经济，一一年日圆兑美元升值了四．六八％，使得日本产品出口竞争力雪上加霜；加上制造业受到需求疲软拖累，也造成日本经济持续衰退。

日本内阁府最近公布一一年最新经济数据，扣除物价变动的因素之後，去年日本实际国内生产总值为五○六．八三兆日圆，较一○年衰退○．九％，这是日本经济时隔两年之後再度出现负成长的讯号。如果以现时的汇价来算，日本一一年的国内生产毛额︵ＧＤＰ︶是六．五三兆美元，而中国一一年的ＧＤＰ约相当於七．四九兆美元。日本在一○年让出了全球第二大经济体宝座，间隔一年後，两者相差近一兆美元。

**日圆贬值却给日本股市带来空前活力**

这次，日本大手笔进行量化宽松政策阻升日圆，有很大的作用，日圆开始出现较大的贬值力道。二月一日，日圆兑美元是七十六．○三。二月十四日，日银宣布新政策，日圆应声急贬○．八三，贬至七十八．五三，此後日圆持续贬值，二十一日已来到七十九．六六，日圆回到去年八月以来的新低价。

从日银的汇率政策来看，七十五至七十六日圆是日银干预汇价的底线，七十八至八十则是市场打压的位置。过去半年来，日圆大约在七十六至八十的箱型区间波动。过去二十年来，日银干预汇市效果都不显着，这次日银祭出更大的量化宽松政策，有利於抑制日圆的涨势，纾解日圆升值压力，但恐怕仍难让日圆长期走疲，这次日圆在八十就是一个很大的关卡。

日圆走势到了临界点，不过日圆贬值却给日本股市带来空前活力。过去二十年，日本股市总是跌多涨少，去年日本大地震之後，日股更加欲振乏力，但是今年以来日本股市却扭转了颓势，尤其是买债行动宣示之後，二月十五日日经指数大涨二○八．二七点，这一记长红，让日经指数一举越过年线，日股出现难得一见的轻快脚步。

去年底，日经指数仍停留在八一三五．七九点，如今快步涨到九五四九．三一点，日经指数已拉出一七．三七％的涨幅，涨势直逼台股及韩股，显着超越中国股市的涨势。像上证从二一三二点涨到二三八八点，涨幅只有一二％，深证从七九七点涨到九三四点，涨幅仍比不上日经，这是过去二十年来不可思议的事，因为日经指数从来没有跑赢过中国股市的纪录。

日股恢复活力，关键在日圆。日本以外销导向的产业为主，经过一九八五年广场协议，日圆升值的千锤百链，日本企业在汇率的容忍度已大大提升，如今日圆从七十六贬向八十附近，日本企业立刻感受到活力。尤其是最具竞争力的企业，像是日本的成衣业巨霸UNIQLO（FAST RETAINING），去年地震时股价跌到八八○○日圆新低，如今却涨到一六八四○日圆，假如从日经最低点的一一九五○点算起，UNIQLO股价三个月已大涨四○．九％。以出口为导向的日本汽车也恢复活力，近三个月来，丰田汽车从二三三○涨到三三六五日圆，也大涨四四．四％，其他如五十铃，从三○○涨到四四二日圆，日产从六一四涨到八一○日圆，本田从二一二七涨到三○二五日圆，表现都很出色。

而日本称霸全世界的工具机产业，最具竞争力的FANUC最近股价从九九○○涨到一四五九○日圆，也逼近历史新天价；被三星打得落花流水，宣布亏损一五九○亿日圆、换掉执行长的索尼最近股价也从一二五三涨到一六九五日圆；亏损逾八千亿日圆的松下，也从五八二涨到七三二日圆，只有宣布转盈为亏的夏普仍陷在低档。

**预计中国仍有宽松政策出笼**