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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 09:42 BJT

《外汇动态》美元/韩元受空头回补买盘提振,但出口商卖盘料抑制升势

0128GMT---美元/韩元KRW=KFTC上涨0.4%至1,127.2,因投资者回补空头部位,等候汇丰中国制造业采购经理人(PMI)指数出炉.

交易员表示,但美元/韩元升势料受限,因出口商在1,130上方挂有不少卖单.

"我不认为美元自此处还会大幅上涨.其在陷於区间交投,"一国外银行交易员表示.

该交易员预期美元/韩元将在1,124-1,129之间游走.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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