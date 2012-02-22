〔台港个股〕康师傅称中国商务部将很快批准其收购百事可乐中国业务

路透台北2月22日电---中国市占率最高的茶饮及泡面企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周三表示,预料中国商务部将很快批准其收购百事可乐(PEP.N)的中国业务.

顶新集团董事长、康师傅控股执行董事魏应交於出席天下经济论坛时做此表示.

康师傅去年底与百事可乐结盟,以子公司5%的股权换得百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权.而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得康师傅的通路.[ID:nCH0086037]

此前魏应交已经表示,顶新去年营业额达到120亿美元,年增两成.而康师傅则公布去年第三季净利较上年同期大跌35%至1.31亿美元.[ID:nCH0086863]

本地时间14:05时,康师傅於香港股价升1.36%报22.35港元;於台湾股市则收升0.35%报42.65台币.(完)

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