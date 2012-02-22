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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 10:19 BJT

〔日本能源〕日本希望春季峰会上敲定美国液化天然气进口协议--报导

路透东京2月22日电---日本读卖新闻周三报导称,日本希望在预定今春召开的美日峰会上,就从美国路易斯安那和马里兰项目进口液化天然气达成协议.

受到福岛核灾影响,日本迅速增加液化天然气进口,去年进口量增长12%至创纪录的7,850万吨.

日本在去年9月的会议上请求从美国进口液化天然气,并且希望最快自2015年开始采购.

读卖新闻报导称,若获得美国政府批准,上述项目预计从2016年开始每年合计出口1,700万吨.

报导指出,三菱商事(8058.T)、中部电力(9502.T)和东京瓦斯(9531.T)均表示有兴趣参与这些项目.(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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