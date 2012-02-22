《全球重要经济事件一览表》--2月22日-2月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月22日(三)

新加坡--世界海洋峰会(至2月24日).

伦敦--英国央行公布2月8-9日货币政策委员会会议记录(0930).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆大学举办的峰会上讲话(1000).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在一场由皇家理工学院主办的研讨会中发表演说,主题为金融及债务危机(1210).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

悉尼--澳洲央行(RBA)金融稳定部门主管Luci Ellis在2012澳洲抵押贷款大会(Australian Mortgage Conference 2012)上讲话(2200).

奥克兰--新西兰财长英格利希发表演说,主题为政府在事件中的优先要务(2300).

2月23日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会会议.无利率决议(0800).

伦敦--英国央行负责金融稳定事务的理事Andy Haldane在贸易协会年度会议中发表演说(0935).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加Riksdag财政委员会的货币政策听证会(0800).

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯将出席澳洲众议院经济常务委员会活动(2230).

罗马--意大利央行代表Stefano Mieli在下议院金融委员会发表谈话(1300).

2月24日(五)

墨西哥城--20国集团(G20)副财长会议(至2月25日).

墨西哥城--国际金融协会(IIF)研讨会(至2月25日).出席者包括:墨西哥财长Jose Antonio Meade、墨西哥央行总裁卡斯腾斯、IIF总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)、德国央行总裁魏德曼、韩国央行总裁金仲秀及G20高层官员.

柏林--德国国会预算委员会准备国会表决案.

新加坡--世界银行行长佐利克将在世界海洋峰会上发表主旨讲话(0045).

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼会见商业记者(0900).

华盛顿--美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛在一个研讨会上讲话(1345).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在一场活动中以经济情势为题发表演说,出席方包括贝莱德、富达及Franklin Templeton等金融业者(1000).

斯德哥尔摩--宏观审慎合作监督委员会会议.来自瑞典央行及Finansinspektionen的代表均将出席(0800).

纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德出席芝加哥大学布斯商学院举办的"全球市场倡议"2012年美国货币政策论坛,并参与"房地产货币政策和复苏"2012年度报告讨论(1635).费城联储银行总裁普洛瑟和纽约联储银行总裁杜德利出席财政挑战小组讨论(1830).旧金山联储银行总裁威廉姆斯(John Williams)参与"房地产货币政策和复苏"2012年度报告讨论(1545).

纽约--加拿大央行总裁卡尼在美国货币政策论坛发表讲话(1500).

华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理财长Janice Eberly在"住房与金融公共政策中的女性"午餐会上讲话,内容关於财政部针对目前经济状况采取的措施(1715).

2月25日(六)

墨西哥城--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至2月26日).

2月26日(日)

墨西哥城--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(最後一日).

2月27日(一)

柏林--德国议会料将举行特别会议,讨论援助希腊的特别纾困方案.

坦桑尼亚阿鲁沙--国际货币基金组织(IMF)-东非共同体会议,主题讨论区域整合(至2月28日).

2月28日(二)

苏黎世--瑞士央行副总裁乔丹在NZZ Podium发表演说.

伦敦--英国央行副总裁塔克在商业经济学家协会年度晚餐会上发表谈话(1900).

2月29日(三)

俄亥俄州WESTFIELD CENTER--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Medina郡经济发展公司(MCEDC)年会上就全国和该地区前景发表讲话(0015).

华盛顿--美联储发布经济景气报告褐皮书(1900).

华盛顿--美联储主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词(1500 GMT,地点待定).

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在预测者俱乐部上以"预测的洞察力"为题发表演说(1800).

福冈--日本央行审议委员龟崎英敏会见当地商界领袖(0100).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月15日执委会的货币政策会议记录.

墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥股票交易所早餐会上,以"美国经济综述"为题发表演讲(1430).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李春喜;审校 龚芳

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