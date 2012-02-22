修正:《热点透视》股市喜创新高,但债市或将迎来跌势

(更正:倒数第二段改为"这意味着债券工具昂贵程度是当代市场历来仅见",非"与当代市场历史上任何时刻一样高昂")

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole; 编译 龚芳

路透伦敦2月21日电---一些漂亮的整数关卡令股票投资人雀跃不已.道琼工业指数.DJI四年来首度升穿13,000点大关,而英国富时100指数.FTSE则攻向6,000点关卡.许多市场人士可能会纳闷这波涨势能否持续下去.但对债券持有人而言,其中或许潜藏真正的危险.

富时100指数在1998年4月首度冲破6,000点大关.指数曾41度升破这道关卡後又告失守,这还不包括盘中短暂的涨跌.由此观之,投资人可能会怀疑这件事是否值得大书特书,更遑论大加庆贺.

美国经济回暖,加上欧洲方面传来令人振奋的消息,为投资人信心回笼的主因.投资人同时也被价值看来低估所吸引.美国标准普尔500.SPX指数预测市盈率(本益比)为12.5倍,低於15倍的25年均值.英国则为10.2倍.富时100指数当年首度触及6,000点时的预测市盈率为18.9倍.

倘若经济衰退来袭且企业获利下降,则事後将发觉主要股价指数的低廉是骗人的.在此同时,指数即便有任何可能的上涨空间,都只不过是为了弥补股票本身就存在的风险.然而,债券市场看来风险更大.

英美两国政府发行的10年期公债收益率(殖利率)仍在2%左右.这意味着债券工具昂贵程度是当代市场历来仅见.它们在对抗通胀上所能提供的保障即便存在,也微不足道.

诚然,大西洋两岸国家的货币政策已经尽可能地宽松.尤有甚者,从日本的前车之监看来,债券收益率及股票价格会长期同时维持在低档.但股票投资人若出现高处晕眩的感觉,就可能是搞错了.因为昂贵的主权债券更有可能出现迟来的跌势.(完)