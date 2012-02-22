《热点透视》希腊救助者未勇於承担重任

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 戴素萍

路透伦敦2月21日电---最新的希腊协议当中的不足之处显而易见.就像所有之前的协议一样,这份协议中所提到的民间和公共债权减记可能还不够.该协议中有关希腊政策改革的部分,可能也不足以达到其想要的目标,即主权债务相当於国内生产总值(GDP)的比重不超过120%.即使这样的债务水准都有可能过高,使得希腊没办法在公开市场上以负担得起的价格进行筹资.

尽管是好消息,然看不出有更深远的意义.

首先,先想一想希腊问题的源头.这全都要怪罪於金融体系太轻易纵情於不负责任地借贷,因其在危机时可以寻求官方支援.但官方的保证总是不清不楚.再加上欧元区算不上是主权国家,让希腊的金融政治尤其危险,因其传统上欠缺负责任的政府.

接下来要想一想解决这些问题的长久之道的条件.不负责任的借款者不能任其灾难性地破产,因为这会将整个信用经济拖下水.但放款银行也不能只是靠印新钞来打发,因为这麽做将会引发通胀,并引发更多非理性的放款.在插手出错成员国的政策,以及有明确的意愿来补救失误方面,欧元区必须要展现其有多麽的团结一致.

由此观之,若一个金融体系是植基於多个背负庞大外债政府所发行的共同货币,则该金融体系存在一些重大的挑战.然全球的政治和金融强权对於承担重责大任往往裹足不前.

如果一切进行顺利,欧元区可望维系下去,希腊可以得到它需要的救援来改善其经济表现,而全球其他地区也将尽棉薄之力.该次纾困将不会造成悲惨的通缩,也不会马上发生通胀.债权人和借款人平均分担苦楚.希腊银行的无辜存款户也不会有池鱼之殃.

当然,一切也有可能进展不顺.但这个最新协议,就像所有之前的协议,基本上还是可以振奋人心.(完)