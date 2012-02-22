〔路透专访〕大成食品称去年营收超过100亿元,创下历史新高

路透台北2月22日电---中国最大白肉鸡供应商--大成食品(亚洲)(3999.HK)周三表示,去年该公司全年营收已超过100亿元人民币,创下历史新高.未来将持续着重於发展自有品牌.

该公司董事会主席韩家寰接受路透专访时表示,看好自有品牌毛利较高的优势,该公司将持续发展加工食品业务,未来三至四年内,希望将自家肉品供应自有品牌"姐妹厨房"的比率,拉高至一半以上.

他也同时强调生物科技对白肉鸡饲养的益处,下半年将於中国天津宝坻区成立"前瞻生物科技研究中心",未来将投入约2亿元从事研发.

韩家寰同时也是大成集团总裁,该集团在台湾上市的大成长城(1210.TW)目前持有大成食品约52%股权.

根据大成食品公布未经审核的财报,去年至第三季止,该公司净利约1.45亿元,较上年同期大幅增加253%.营收达80.6亿元,毛利率约8%.

该股今日於香港股市收涨2.82%报1.46港元,过去一个月累计涨7.58%.(完)