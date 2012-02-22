〔台湾债市〕RP利率平稳,预料明日起月底赎回效应将逐步发酵

路透台北2月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三继续持於区间,投信余钱流入令市场资金供给持稳,基本上以到期续作为主,场上调度并不困难.

资金调度人士指出,由於连续假期在即,落点在下个月的跨月交易增加,跨月利率虽有微幅调整,但大体上未相去太远.另外,月底例行性资金需求效应明日起将逐渐发酵,预料投信与寿险或提早自RP市场抽钱,对此交易商不敢大意.

今日公债附买回落在月内的主要成交利率为0.71-0.73%,跨月则主要成交在0.72-0.74%.

台湾金融市场下周一及下周二将因"二二八"连续假期(2月25-28日)休市,而下周六(3月3日)将补行上班.(完)