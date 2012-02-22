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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 11:38 BJT

〔日本股市〕早盘小幅上涨,在9,500点面临强劲阻力

路透东京2月22日电---日本股市日经指数周三早盘小幅上涨,但在接近9,500点面临强劲阻力,希腊纾困协议带来的舒缓情绪消退,市场焦点现在转向希腊坚守严格减支计画的能力.

一外资券商的交易商称,在日股今年强劲上涨後,外资和基金本周开始锁定获利,但整体信心仍维持正面.

日经指数本月迄今上涨7.7%,今年以来累计扬升12%,受美国强劲的经济数据、欧洲央行流动性挹注、以及日本央行进一步宽松举措支撑.

日经指数.N225升0.2%至9,477.59点,成交量为90日全天均量的61%.

东证股价指数.TOPX升0.4%至819.14点.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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