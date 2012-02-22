〔日本股市〕早盘小幅上涨,在9,500点面临强劲阻力

路透东京2月22日电---日本股市日经指数周三早盘小幅上涨,但在接近9,500点面临强劲阻力,希腊纾困协议带来的舒缓情绪消退,市场焦点现在转向希腊坚守严格减支计画的能力.

一外资券商的交易商称,在日股今年强劲上涨後,外资和基金本周开始锁定获利,但整体信心仍维持正面.